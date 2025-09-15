MAGAZİN

Nilperi Şahinkaya veda mesajıyla endişelendirmişti! Yeni paylaşım geldi

Annesini kaybettikten sonra duygusal paylaşımlarıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya, endişe yaratan mesajlarının ardından 'iyiyim' mesajı verdi. Ünlü oyuncu son halini yayınladı.

Kubra Akalın

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 31 Ağustos 2025’te annesi Meltem Vural’ı kaybetmenin acısını yaşıyor. Uzun süredir kanserle mücadele eden Meltem Vural’ın vefatı sonrası kızı zor günler yaşıyor.

Annesinin ölümünün ardından peş peşe duygusal mesajlar paylaşan Nilperi Şahinkaya, kısa süreliğine sosyal medyada endişe uyandırdı.

Oyuncu, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin.” ifadelerini kullandıktan kısa bir süre sonra bu gönderisini sildi.

Takipçilerinden uzun süre haber alamayan Şahinkaya, daha sonra Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, “Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı. Kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Haklısınız, hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz.” sözleriyle sevenlerine seslendi.

Gündeme gelen bu açıklamaların ardından Nilperi Şahinkaya’dan günler sonra yeni bir paylaşım geldi. At çiftliğinde çektiği videoyu Instagram hesabına yükleyen oyuncu, paylaşımına yalnızca “Kalp” emojisi ekledi. Bu paylaşım, Şahinkaya’nın hayranları tarafından “Merak etmeyin, iyiyim” mesajı olarak yorumlandı.

