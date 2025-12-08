MAGAZİN

Nilüfer’in sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evleniyor! Nişandan ilk kareler ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Nilüfer ile gazeteci-yorumcu Reha Muhtar’ın yıllar önce evlat edindikleri Ayşe Nazlı Yumlu özel hayatıyla gündeme geldi. Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandı.

Öznur Yaslı İkier

Reha Muhtar ile Nilüfer'in 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, evlilik yolunda ilk adımı atarak bir süredir aşk yaşadığı Batuhan Yağlıoğlu ile nişanlandı.

Kızının nişan töreninden fotoğraf yayımlayan Nilüfer, duygularını şu sözlerle ifade etti; "Biliyordum, birbirlerini seviyorlardı, sevgilerini sonsuz kılmak istediler. Yağlıoğlu Ailesi geldi kızımı istediler benden. Ben de bütün güzel dileklerimle verdim gitti. Benim biriciğim büyümüş 25'ine gelmiş, yuva kurmak istermiş. Kalbimin bir tarafında kelebekler uçarken diğer yarısında ince bir sızı. Mutluyum hem de çok..."

Bebekliğinden beri Nilüfer tarafından büyütülen Ayşe Nazlı Yumlu, şu anda İngiltere’de psikoloji eğitimi alıyor ve yaşamını gözlerden uzak sürdürüyor.

Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı'nın nişan kareleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Çok mutlu olsunlar', 'Hayırlı uğurlu olsun', 'Sonsuz mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.

