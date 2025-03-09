Nükhet Duru dans ederken eğilince olanlar oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer ‘Kaynat Bakalım’ isimli gösterileri için 8 Mart Kadınlar Günü’nde gerçekleşti. “Kaynat Bakalım” şov programı ilk kez Maximum Uniq Hall sahnesinde seyirciyle buluştu.

Gecede Nükhet Duru kendisine özgü dansı sosyal medyayı salladı. 70 yaşında enerjisiyle ve dansıyla adından söz ettiren Nükhet Duru eğilince ise olanlar oldu.

Yıllara meydan okuyan Duru'nun eğildiği sırada ışık yansımasıyla daha da ortaya çıkan iç çamaşırı sosyal medyanın diline düştü.

Nükhet Duru'nun o hallerine "Beyaz çamaşırını görmeseydik", "Tayt konusunda ahkam kesiyordu yaptığına bak", "Hasta çamaşırı giymiş sanki", "Kadın çorap üstü korse giymiş", "Sanatıyla ilgilenin donuyla" yorumları yağdı.

KAYNAT BAKALIM NE ANLATIYOR?

Yapımını BKM’de gerçekleşecek olan ‘Kaynat Bakalım” şovu üç kadının kendi hayatlarından anlatacağı hikayelerin yanında günümüz ilişkilerini de mizahi bir dille ele alacaklar. Sohbet, şarkı ve dansın bir arada yer aldığı gösteriyi Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer tarafından gerçekleştirilecek. ‘Kaynat Bakalım’ şovunu izleyenler, gösteri hakkında olumlu yorumlarda bulundular. Kaynat Bakalım şov gösterisi sezon boyunca Maximum Uniq Hall’da sergilenecek.