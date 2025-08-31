MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nur Viral Beyaz TV'den ayrıldı! Yeni formatı beğenilmedi: "Değişime cesurca adım atmak gerekir"

Beyaz TV’de uzun yıllar “Hayatta Her Şey Var”ı sunan Nur Viral, yeni adresi Star TV’de “Sen İstersen” programıyla izleyici karşısına çıktı. Ancak format eleştiriler alınca Viral, “Değişimden korkmayın, bu yolculukta birlikteyiz” diyerek açıklama yaptı.

Nur Viral Beyaz TV'den ayrıldı! Yeni formatı beğenilmedi: "Değişime cesurca adım atmak gerekir"
Kubra Akalın

Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programı sunuyordu. Ancak Viral bu sezon ayrılık kararı aldı. Nur Viral, Instargram hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz TV'den kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Nur Viral kısa süre sonra ise Star TV ile anlaşma yaptığını açıkladı. "Sen İstersen, Hayatın Değişir” mottosuyla yola çıkan Nur Viral’le Sen İstersen, hafta içi her gün saat 13:30'da ekrana gelecek.

Ancak bu program formatı Nur Viral seyircisini tatmin etmedi. Nur Viral'e pek çok eleştiri gelince sunucu çareyi açıklama yapmakta buldu.

Nur Viral Beyaz TV den ayrıldı! Yeni formatı beğenilmedi: "Değişime cesurca adım atmak gerekir" 1

Nur Viral açıklamasında şunları söyledi:

"Hepinizin görüşü benim için çok kıymetli, desteğiniz de öyle… Biliyorum, yeni program formatımızla ilgili farklı düşünceleriniz var, hepsine sonsuz saygım var. Ama bazen değişime cesurca adım atmak gerekir. Çünkü hayat, hep aynı yerde durarak değil, yenilenerek güzelleşiyor. Bu yolculukta eleştirileriniz kadar desteğiniz de bana güç veriyor. Unutmayalım ki hayatta değişmeyen tek şey değişimdir. Gelin, bu değişime birlikte şahit olalım. Çünkü biz aynı yolda yürüyen kocaman bir aileyiz."

Nur Viral Beyaz TV den ayrıldı! Yeni formatı beğenilmedi: "Değişime cesurca adım atmak gerekir" 2

NUR VİRAL İLE SEN İSTERSEN NASIL BİR PROGRAM?

Hayatın tam içinden gelen gerçek hikâyeler bu programda hayat bulacak. Yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacakProgramda doktorlar en merak edilen sağlık sorularını yanıtlayacak, astrolojinin rehberliğinde geleceğe dair ipuçları paylaşılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir bakan bir daha baktı! Ön kısmına kimse anlam veremediBir bakan bir daha baktı! Ön kısmına kimse anlam veremedi
Annesinin ölümüyle yıkıldı! "Minik kelebeğim..."Annesinin ölümüyle yıkıldı! "Minik kelebeğim..."

Anahtar Kelimeler:
Nur Viral
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Uzak Şehir'in Alya ve Cihan'ı bölüm başı ne kadar kazanıyor? İşte gündem olan kazanç

Uzak Şehir'in Alya ve Cihan'ı bölüm başı ne kadar kazanıyor? İşte gündem olan kazanç

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Galatasaray yoluna gümbür gümbür devam ediyor! 4 maçta 4 galibiyet...

Galatasaray yoluna gümbür gümbür devam ediyor! 4 maçta 4 galibiyet...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.