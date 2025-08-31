Nur Viral Beyaz TV'den ayrıldı! Yeni formatı beğenilmedi: "Değişime cesurca adım atmak gerekir"

Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programı sunuyordu. Ancak Viral bu sezon ayrılık kararı aldı. Nur Viral, Instargram hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz TV'den kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Nur Viral kısa süre sonra ise Star TV ile anlaşma yaptığını açıkladı. "Sen İstersen, Hayatın Değişir” mottosuyla yola çıkan Nur Viral’le Sen İstersen, hafta içi her gün saat 13:30'da ekrana gelecek.

Ancak bu program formatı Nur Viral seyircisini tatmin etmedi. Nur Viral'e pek çok eleştiri gelince sunucu çareyi açıklama yapmakta buldu.

Nur Viral açıklamasında şunları söyledi:

"Hepinizin görüşü benim için çok kıymetli, desteğiniz de öyle… Biliyorum, yeni program formatımızla ilgili farklı düşünceleriniz var, hepsine sonsuz saygım var. Ama bazen değişime cesurca adım atmak gerekir. Çünkü hayat, hep aynı yerde durarak değil, yenilenerek güzelleşiyor. Bu yolculukta eleştirileriniz kadar desteğiniz de bana güç veriyor. Unutmayalım ki hayatta değişmeyen tek şey değişimdir. Gelin, bu değişime birlikte şahit olalım. Çünkü biz aynı yolda yürüyen kocaman bir aileyiz."

NUR VİRAL İLE SEN İSTERSEN NASIL BİR PROGRAM?

Hayatın tam içinden gelen gerçek hikâyeler bu programda hayat bulacak. Yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacakProgramda doktorlar en merak edilen sağlık sorularını yanıtlayacak, astrolojinin rehberliğinde geleceğe dair ipuçları paylaşılacak.