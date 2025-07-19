MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nur Viral Beyaz TV'den istifa etti! Yeni adresini duyurdu

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün 'Hayatta Her Şey Var' programıyla izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral kanaldan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan ünlü sunucu 'Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum' ifadelerini kullandı.

Nur Viral Beyaz TV'den istifa etti! Yeni adresini duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü sunucu Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programı sunuyor.

Özel hayata, evliliğe ve yaşama dair konuları ele alan Nur Viral 27 Haziran günü sezon finali yaparak ekrana veda etmişti.

Nur Viral Beyaz TV den istifa etti! Yeni adresini duyurdu 1

Nur Viral sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Beyaz Tv'den ayrıldığını duyurdu. Viral paylaşımında; 'Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir.

Nur Viral Beyaz TV den istifa etti! Yeni adresini duyurdu 2

Yolculuğum bitmedi. Yeni projelerle artık YouTube kanalımda sizlerle buluşmaya devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu Balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu
Annesi yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Son halini doktoru paylaştı! Görenler şaştı kaldıAnnesi yüz gençleştirme ameliyatı olmuştu! Son halini doktoru paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Anahtar Kelimeler:
Nur Viral
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme!

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme!

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

Galatasaray'da şapka krizi boy gösterdi...

Galatasaray'da şapka krizi boy gösterdi...

Ablası gözyaşlarına boğuldu, Epözdemir'den tahliye çağrısı

Ablası gözyaşlarına boğuldu, Epözdemir'den tahliye çağrısı

4 ile sarı kodlu uyarı: Bakanlık saat vererek uyardı! Başkentliler dikkat...

4 ile sarı kodlu uyarı: Bakanlık saat vererek uyardı! Başkentliler dikkat...

DEM Parti için logo ve isim iddiası!

DEM Parti için logo ve isim iddiası!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.