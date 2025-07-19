Nur Viral Beyaz TV'den istifa etti! Yeni adresini duyurdu

Ünlü sunucu Nur Viral, uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında "Hayatta Her Şey Var" isimli programı sunuyor.

Özel hayata, evliliğe ve yaşama dair konuları ele alan Nur Viral 27 Haziran günü sezon finali yaparak ekrana veda etmişti.

Nur Viral sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Beyaz Tv'den ayrıldığını duyurdu. Viral paylaşımında; 'Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir.

Yolculuğum bitmedi. Yeni projelerle artık YouTube kanalımda sizlerle buluşmaya devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.