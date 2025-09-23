Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.

Ünlü oyuncu, inşaat süresinde çekiği videoları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Tek kattan oluşan müstakil evin mutfak ile iç içe olan salonu, kocaman bir bahçeye açılıyor.

Isınmak için şöminenin tercih edildiği evde, duvarları geometrik desenli karolar süslüyor.

Bahçenin bir bölümü yüzme havuzuna ayrılmış... Düzenleme ise kalabalık misafir grupları göz önüne alınarak yapılmış.

Nurgül Yeşilçay'ın tek katlı müstakil evini görenler hayran kaldı. Geniş bahçeli ve ferah tasarımlı ev takipçilerinden tam not aldı.