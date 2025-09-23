MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, yıllara meydan okuyan güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay şimdi de yeni eviyle gündem oldu. Uzun süre önce İstanbul'u terk edeceğini açıklayan Yeşilçay kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'u terk edeceğini açıklayan ünlü isim kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı. Yeşilçay adres olarak da İzmir'i seçti.

Nurgül Yeşilçay İstanbul u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı 1

Ünlü oyuncu, inşaat süresinde çekiği videoları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Nurgül Yeşilçay İstanbul u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı 2

Tek kattan oluşan müstakil evin mutfak ile iç içe olan salonu, kocaman bir bahçeye açılıyor.

Nurgül Yeşilçay İstanbul u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı 3

Isınmak için şöminenin tercih edildiği evde, duvarları geometrik desenli karolar süslüyor.

Nurgül Yeşilçay İstanbul u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı 4

Bahçenin bir bölümü yüzme havuzuna ayrılmış... Düzenleme ise kalabalık misafir grupları göz önüne alınarak yapılmış.

Nurgül Yeşilçay İstanbul u terk edip doğaya kaçtı! Tek katlı müstakil bir ev yaptırdı 5

Nurgül Yeşilçay'ın tek katlı müstakil evini görenler hayran kaldı. Geniş bahçeli ve ferah tasarımlı ev takipçilerinden tam not aldı.

Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
