Nurgül Yeşilçay Paramparça dizisinin yapımcısına dava açmıştı! Mahkeme kararını verdi! Alacağı tazminat...

Nurgül Yeşilçay 2014-2017 yılları arasında izleyicisinin karşısına çıkan Paramparça dizisinde Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşmıştı. Alina Boz, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan gibi isimlerin ilk dizileri olan Paramparça, bir dönem set kriziyle dikkat çekmişti.

Nurgül Yeşilçay dizideki rol arkadaşı Erkan Petekkaya ile kavga etmiş diziden de 53. bölüm itibariyle ayrılmıştı. Nurgül Yeşilçay'ın ayrılığı sonrası dizide hikaye değişmiş ve bu durum reytinglere de olumsuz yansımıştı.

Yeşilçay, “Paramparça” dizisinin yurtdışı satış gelirlerinden kendisine ödeme yapılmadığı iddiasıyla Endemol Medya’ya alacak davası açmıştı. Ünlü oyuncu, payına düşen yüzde 3’lük ücreti alamadığını iddia etmişti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Her bölüm için net 75 bin lira alacaktı. Yurtdışı satışlarından yüzde 3’ü müvekkile ödenecekti. Ancak şirket ödeme yapmamıştır” denildi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Endemol Medya Şirketi davanın reddini istedi. Mahkeme, Endemol Medya Şirketi’nin 2 milyon 282 bin 29 lira 63 kuruş maddi tazminatı 17 Kasım 2021’den tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte Nurgül Yeşilçay’a ödemesine karar verdi.