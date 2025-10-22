Nurgül Yeşilçay tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Organik tarımla uğraşıyor

Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı 'Alanur Yıldız' karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Özel bir gecede ortaya çıkan Nurgül Yeşilçay şimdilerde şehri terk ettiğini ve köye yerleştiğini açıkladı.

Adres olarak İzmir'i seçen Yeşilçay, köye tek kattan oluşan müstakil bir ev yaptırdı. Doğa ile iç içe bir yaşam süren Yeşilçay yeni hayatından çok memnun olduğunu ve organik tarımla da uğraştığını söyledi.

Çiçek ekip, ağaç diktiğini söyleyen Yeşilçay sadece iş için İstanbul'a geliyor.