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Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz, O Ses Türkiye'de! Usta isim hemen paylaşım yaptı

Usta oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz, O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Üç jüri üyesi Elif İdiz için döndü. İdiz, seçimini Hadise'den yana kullandı. Nurseli İdiz kızı gündem olunca paylaşım yaparak bakın ne dedi.

Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz, O Ses Türkiye'de! Usta isim hemen paylaşım yaptı
Kubra Akalın

O Ses Türkiye'nin 29 Mart akşamı ekranlara gelen bölümününe Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz, yarışmacı olarak katıldı.

Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüri üyeliğini yaptığı programda İdiz, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Jüri üyesi genç kadının İdiz'in kızı olduğunu duyunca bir hayli şaşırdı.

"Aile boyu bizde sanat hakim diyebilirim. Babam müzisyen Cem İdiz, annem oyuncu Nurseli İdiz" diyen Elif idiz yarışmada kendini şu sözlerle tanıttı:

"39 yaşındayım. Normalde İstanbulluyum. Fakat son 4 senedir İzmir'deyim iş dolayısıyla. Babam da orada yaşıyor. Uzun seneler tiyatro yaptım. İlk kez sahneye çıkmış gibi davranıyorum ama öyle değil."

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Sesi ve güzelliğiyle büyüleyen Elif İdiz için üç jüri üyesi döndü. İdiz seçimini Hadise'den yana kullandı.

Nurseli İdiz de kızının gündem olmasından sonra sosyal medyada paylaşım yaparak şunları yazdı:

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"Canım kızım seninle her zaman gurur duyuyorum. İyi ki benim kızımsın seni çok seviyorum. Çıktığın bu yolda şansın, bahtın ve yolun açık olsun."

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