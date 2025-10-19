MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nusret Gökçe dış basının gündeminde! Kadın çalışanlardan masaj iddiası

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe hakkında dış basında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. ABD’deki restoran zincirlerinin iflasın eşiğinde olduğu iddia edilen Nusret'in, eski çalışanları çarpıcı iddialarda bulundu.

Nusret Gökçe dış basının gündeminde! Kadın çalışanlardan masaj iddiası

MYNET DETAY- Türkiye ve dünyada birçok restoran açan, saltbae hareketiyle fenomenleşen Nusret Gökçe, dünya basınının gündeminde. Daily Mail'de yer alan habere göre; kısa sürede Miami, New York, Londra, Dubai, Abu Dabi, Katar ve Beverly Hills gibi prestijli lokasyonlarda restoranlar açan Nusret Gökçe'nin işleri pek de iyi gitmiyor.

David Beckham, Naomi Campbell, Snoop Dogg, Lionel Messi gibi isimlerle fotoğrafları olan Messi ile pozuyla adından söz ettiren Nusret’in ABD’deki restoran zinciri iddialar göre çökmenin eşiğinde.

Nusret Gökçe dış basının gündeminde! Kadın çalışanlardan masaj iddiası 1

Habere göre; sadece Miami ve New York’taki restoranları ayakta kalabilen Nusret Gökçe geçtiğimiz yıl büyük zarar etti.

ESKİ ÇALIŞANLARDAN OLAY İDDİALAR

Öte yandan ABD’deki eski çalışanları, Gökçe’nin restoranlarında zehirli bir çalışma ortamı olduğunu iddia ediyor. İsmini vermek istemeyen bir kadın çalışan, The Mail on Sunday’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Nusret Gökçe dış basının gündeminde! Kadın çalışanlardan masaj iddiası 2

“Çok uzun saatler çalışmamız bekleniyordu, her şey inanılmaz katıydı. Su içtiğim için bile azarlandım. Tuvalete gitmek bile sorun oluyordu.”

Aynı kaynak, Gökçe’nin çalışanlarından ayak masajı istemesi, kadın çalışanlara karşı uygunsuz davranışlar sergilemesi ve sık sık yeni kadınlarla görüntülenmesi gibi dikkat çekici iddialarda da bulundu.

Nusret Gökçe dış basının gündeminde! Kadın çalışanlardan masaj iddiası 3

MADURA İLE POZ KRİZ ÇIKARDI

Bir diğer eski çalışan ise Gökçe’nin “altın kaplama etler” gibi pahalı ama gösterişli ürünlerle satışları artırmaya çalıştığını söyleyerek “Ucuz yenilebilir altın kağıtlarla etleri süsleyip yüzlerce dolar fazlasına satıyorlardı. Nicolas Maduro ile çekilen fotoğraflar sonrası işler yavaşladı, satışlar düşmeye başladı.” dedi.

Nusret Gökçe dış basının gündeminde! Kadın çalışanlardan masaj iddiası 4

2018’de Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun İstanbul’daki Nusret restoranında yemek yemesi büyük tepki çekmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köprüde panik atak geçirdi! Engin Polat yanına koştuKöprüde panik atak geçirdi! Engin Polat yanına koştu
MasterChef'te elenen isim seyircileri ikiye böldüMasterChef'te elenen isim seyircileri ikiye böldü

Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.