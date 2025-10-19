Nusret Gökçe dış basının gündeminde! Kadın çalışanlardan masaj iddiası

MYNET DETAY- Türkiye ve dünyada birçok restoran açan, saltbae hareketiyle fenomenleşen Nusret Gökçe, dünya basınının gündeminde. Daily Mail'de yer alan habere göre; kısa sürede Miami, New York, Londra, Dubai, Abu Dabi, Katar ve Beverly Hills gibi prestijli lokasyonlarda restoranlar açan Nusret Gökçe'nin işleri pek de iyi gitmiyor.

David Beckham, Naomi Campbell, Snoop Dogg, Lionel Messi gibi isimlerle fotoğrafları olan Messi ile pozuyla adından söz ettiren Nusret’in ABD’deki restoran zinciri iddialar göre çökmenin eşiğinde.

Habere göre; sadece Miami ve New York’taki restoranları ayakta kalabilen Nusret Gökçe geçtiğimiz yıl büyük zarar etti.

ESKİ ÇALIŞANLARDAN OLAY İDDİALAR

Öte yandan ABD’deki eski çalışanları, Gökçe’nin restoranlarında zehirli bir çalışma ortamı olduğunu iddia ediyor. İsmini vermek istemeyen bir kadın çalışan, The Mail on Sunday’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok uzun saatler çalışmamız bekleniyordu, her şey inanılmaz katıydı. Su içtiğim için bile azarlandım. Tuvalete gitmek bile sorun oluyordu.”

Aynı kaynak, Gökçe’nin çalışanlarından ayak masajı istemesi, kadın çalışanlara karşı uygunsuz davranışlar sergilemesi ve sık sık yeni kadınlarla görüntülenmesi gibi dikkat çekici iddialarda da bulundu.

MADURA İLE POZ KRİZ ÇIKARDI

Bir diğer eski çalışan ise Gökçe’nin “altın kaplama etler” gibi pahalı ama gösterişli ürünlerle satışları artırmaya çalıştığını söyleyerek “Ucuz yenilebilir altın kağıtlarla etleri süsleyip yüzlerce dolar fazlasına satıyorlardı. Nicolas Maduro ile çekilen fotoğraflar sonrası işler yavaşladı, satışlar düşmeye başladı.” dedi.

2018’de Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun İstanbul’daki Nusret restoranında yemek yemesi büyük tepki çekmişti.