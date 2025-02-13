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O görüntüler başına iş açtı! Çakar, cam filmi ve izinsiz reklam! TikTok fenomeni Yakışıklı Güvenlik cezadan kurtulamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2025 09:57
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TikTok'ta "Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle toplam 142 bin 255 lira trafik cezası verildi.

O görüntüler başına iş açtı! Çakar, cam filmi ve izinsiz reklam! TikTok fenomeni Yakışıklı Güvenlik cezadan kurtulamadı

TikTok'ta 'Yakışıklı Güvenlik' ismiyle bilinen ve kendine özgü dansıyla fenomen haline gelen Muhammet Sürmeli bu defa cezadan kaçamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.

İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü Muhammed Sürmeli yakalandı.

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"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

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EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.

GÜVENLİKKK

(AA)

Anahtar Kelimeler:
fenomen güvenlik
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