O paylaşım olay oldu: Şahan Gökbakar'dan, Hasan Can Kaya'ya yanıt! Bakın kime benzetti...

"Konuşanlar" programının sunucusu Hasan Can Kaya, mikrofon uzattığı bir seyirciyi komedyen Şahan Gökbakar’a benzetti. Seyircinin ekrana yansıtılan görüntüsüne, Gökbakar’ın 10 yıl önceki bir fotoğrafı da eşlik etti. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Gökbakar’dan da yanıt gecikmedi.

MİSİLLEME YAPTI

Instagram hesabından video paylaşan Şahan Gökbakar, söz konusu sahneyi izleyerek, “Yeni program başladı, bir bakayım dedim. Daha ilk bölümde beni benzetmişler. 10 yıl önceki halimle… Allah aşkına bu çocuk bana mı benziyor? Eğer benziyorsa, o zaman Hasan Can da ona benziyor” diyerek esprili bir karşılık verdi.

Gökbakar’ın bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.