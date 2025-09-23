MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

O paylaşım olay oldu: Şahan Gökbakar'dan, Hasan Can Kaya'ya yanıt! Bakın kime benzetti...

Hasan Can Kaya'nın seyirciyi Şahan Gökbakar’a benzetmesi sosyal medyada gündem oldu. Gökbakar’dan yanıt gecikmedi: “Eğer bana benziyorsa, Hasan Can da buna benziyor!”

Çiğdem Sevinç

"Konuşanlar" programının sunucusu Hasan Can Kaya, mikrofon uzattığı bir seyirciyi komedyen Şahan Gökbakar’a benzetti. Seyircinin ekrana yansıtılan görüntüsüne, Gökbakar’ın 10 yıl önceki bir fotoğrafı da eşlik etti. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Gökbakar’dan da yanıt gecikmedi.

O paylaşım olay oldu: Şahan Gökbakar dan, Hasan Can Kaya ya yanıt! Bakın kime benzetti... 1

MİSİLLEME YAPTI

Instagram hesabından video paylaşan Şahan Gökbakar, söz konusu sahneyi izleyerek, “Yeni program başladı, bir bakayım dedim. Daha ilk bölümde beni benzetmişler. 10 yıl önceki halimle… Allah aşkına bu çocuk bana mı benziyor? Eğer benziyorsa, o zaman Hasan Can da ona benziyor” diyerek esprili bir karşılık verdi.

O paylaşım olay oldu: Şahan Gökbakar dan, Hasan Can Kaya ya yanıt! Bakın kime benzetti... 2

Gökbakar’ın bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Altun 'çok mutluyum' diyerek müjdeyi verdi!Hakan Altun 'çok mutluyum' diyerek müjdeyi verdi!
Haklarında soruşturma başlatılmıştı! TutuklandılarHaklarında soruşturma başlatılmıştı! Tutuklandılar

Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Hasan Can Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.