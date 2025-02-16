O Ses Türkiye'de Hadise 'Tecrübeme güveniyorum' deyince Melike Şahin sözünü sakınmadı

O Ses Türkiye yarışması ekranlara bir döndü pir döndü. Hadise ve Melike Şahin arasında ilk bölümde yaşanılan kıskançlık iddiaları, ikinci bölümde de sosyal medyada konuşulmaya devam etti.

Her ne kadar Hadise ve Melike Şahin bu iddialara yanıt niteliğinde fotoğraflar paylaşıp yakın görünse de sosyal medyada ikili hakkında yorumlar pek de öyle değil.

O Ses Türkiye 2. bölümde de Hadise ve Melike Şahin arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

Son olarak Hadise beğendiği bir yarışmacıyı kendi ekibine katmak için, “Burada ben tecrübeme güveniyorum” derken Melike Şahin sözünü sakınmadı.

TAZELİK Mİ TECRÜBE Mİ?

Şahin “Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum şekerim” yanıtını vererek adından söz ettirdi.

Hadise ise bu yanıtın üzerine "Ben buna katılmıyorum tazelik ve tecrübeyi bir araya getiremezsin ikisi çok farklı şeyler" dedi. Melike Şahin ise "Niye canım sen yorulmuşsun olabilirsin" diyerek sözünün arkasında durdu.