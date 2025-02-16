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O Ses Türkiye'de Hadise 'Tecrübeme güveniyorum' deyince Melike Şahin sözünü sakınmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2025 07:24
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O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Melike Şahin 2. bölümle de adından söz ettirdi. Hadise ile Melike Şahin arasında geçen diyalog sosyal medyayı salladı. Melike Şahin'in yanıtı defalarca kez paylaşıldı.

O Ses Türkiye'de Hadise 'Tecrübeme güveniyorum' deyince Melike Şahin sözünü sakınmadı

O Ses Türkiye yarışması ekranlara bir döndü pir döndü. Hadise ve Melike Şahin arasında ilk bölümde yaşanılan kıskançlık iddiaları, ikinci bölümde de sosyal medyada konuşulmaya devam etti.

Her ne kadar Hadise ve Melike Şahin bu iddialara yanıt niteliğinde fotoğraflar paylaşıp yakın görünse de sosyal medyada ikili hakkında yorumlar pek de öyle değil.

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O Ses Türkiye 2. bölümde de Hadise ve Melike Şahin arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

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Son olarak Hadise beğendiği bir yarışmacıyı kendi ekibine katmak için, “Burada ben tecrübeme güveniyorum” derken Melike Şahin sözünü sakınmadı.

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TAZELİK Mİ TECRÜBE Mİ?

Şahin “Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum şekerim” yanıtını vererek adından söz ettirdi.

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Hadise ise bu yanıtın üzerine "Ben buna katılmıyorum tazelik ve tecrübeyi bir araya getiremezsin ikisi çok farklı şeyler" dedi. Melike Şahin ise "Niye canım sen yorulmuşsun olabilirsin" diyerek sözünün arkasında durdu.

Mynet Anket Tazelik mi tecrübe mi? Hadise mi haklı Melike Şahin mi?
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Tecrübe her zaman daha önemlidir.
Tazelik, yenilik getirir ve önemlidir.
İkisi de birbirini dengelemelidir.
Bu anket 11 saat 32 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hadise Melike Şahin
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