O Ses Türkiye'de Melike Şahin'i kıskandığı iddia edilmişti! Hadise 'O sırada biz' deyip paylaştı! Pozları gündem oldu...

O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla ekranlara geri döndü. Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturduğu program, 8 Şubat 2025 akşamı izleyicilerle buluştu.

Şarkılarıyla son dönemde müzik sektörüne yeni bir soluk getiren Melike Şahin ise, gerek tavırları gerekse sesiyle O Ses Türkiye'ye damga vurmayı başardı. Büyük ilgili gören Şahin'le ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Hadise'nin Melike Şahin'i kıskandığına dair yorumlar da yapıldı. Özellikle Hadise'nin yüz ifadesi dikkat çekmişti.

KULİS POZUNU PAYLAŞTI TİYE ALDI!

Sosyal medyada yapılan 'kıskançlık' yorumlarının ardından Hadise'den Melike Şahin'le paylaşım geldi. Kuliste çekilen pozlarını paylaşan Hadise, Melike Şahin’in yeni çıkardığı albümün imzalanmış haliyle birlikte fotoğraf çekildi. Hadise “ O sırada biz” notunu düştü.