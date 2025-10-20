MAGAZİN

O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık bu sefer de Kim Milyoner Olmak İster'de! Basit soruda elendi

O Ses Türkiye 2025 sezonunda finale kalan ve sesiyle büyük beğeni toplayan Funda Kayacık şimdi de Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Ancak Kayacık ses yarışmasındaki kadar başarılı olamadı ve 3. soruda elendi.

Kubra Akalın

O Ses Türkiye 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden olan Funda Kayacık yine gündemde. Yarışmada finalist isimlerden Funda Kayacık, Eurovision şampiyonu Nemo'nun The Code şarkısını söyleyerek adından bahsettirmişti.

Seslendirme sanatçısı olan Funda Kayacık bu sefer de Oktay Kaynarca'nın suncuğu Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Ancak genç isim bu yarışmada O Ses Türkiye kadar başarılı olamadı.

O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık bu sefer de Kim Milyoner Olmak İster de! Basit soruda elendi 1

Soruya doğru yanıtı veremediğini anlayan Kayacık Oktay Kaynarca'ya "Patladım mı? Patladım" diyerek şoke oldu.

O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık bu sefer de Kim Milyoner Olmak İster de! Basit soruda elendi 2

Kaynarca ise 3. soruda elenen yarışmacıya 'Ne yaptın Funda?' diye sordu, Funda ise yine 'Patladım! Gerçekten burada insan patlıyor ya.' yanıtını verdi.

O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık bu sefer de Kim Milyoner Olmak İster de! Basit soruda elendi 3

Funda Kayacık daha sonra sosyal medyadan da kendisiyle dalga geçerek 'patladım' paylaşımı yaptı.

FUNDA KAYACIK KİMDİR?

Funda Kayacık, 1998 yılında dünyaya geldi. Seslendirme sanatçısı olarak kariyerine genç yaşta adım attı. İlk olarak 2016 yılında dublaj sektörüne giriş yapan Kayacık, "rabarba" olarak bilinen toplu dublaj çalışmalarında yer alarak bu alandaki yeteneğini geliştirdi. Müziğe olan ilgisi nedeniyle konservatuvara yöneldi ve opera eğitimi aldı. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nın Opera bölümündan yüksek onur belgesi ile mezun oldu.

O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık bu sefer de Kim Milyoner Olmak İster de! Basit soruda elendi 4

2016 yılında dublaj hayatına başladı. Bazı stüdyolarda vokal bazılarında ise dublaj sanatçısı olarak çalıştı. Mattel'in Barbie "Brooklyn" Roberts karakterinin onaylı sesi olup bu karakterle bir çok yapımda dublaj yaptı.

