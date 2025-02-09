MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye hem reytinglerde hem de sosyal medyada zirveyi gördü

O Ses Türkiye hem reytinglerde hem de sosyal medyada zirveyi gördü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 11:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye 2025 sezonu iddialı başladı. O Ses Türkiye ilk bölümde yeni jüri üyesi Melike Şahin öne çıkarken yarışma reytinglerde de zirveyi görmeyi başardı.

O Ses Türkiye hem reytinglerde hem de sosyal medyada zirveyi gördü

TV8'in fenomen şarkı yarışması O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından dün 2025 sezonu ile yeniden ekranlara geldi. Geçen sezonlardan tanıdık isimlerin jüri koltuklarında oturduğu programda bu sene Melike Şahin, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz’la birlikte dördüncü jüri üyesi olarak yer aldı.

Ünlü şarkıcının şıklığı ve tarzı, izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Şahin'in O Ses Türkiye'deki performansı, hem şarkılarıyla hem de jüri üyeleriyle olan uyumuyla dikkatleri üzerine çekti.

Uzun bir aradan sonra izleyiciyle buluşan ve dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekranlara damga vuran O Ses Türkiye, hem reytinglerde hem de sosyal medyada ise zirvede yer aldı.

Ekran görüntüsü 2025-02-09 112457

Programın başladığı andan itibaren sosyal medyada trend topic olan O Ses Türkiye, reyting listesinde AB kategorisinde de birinci oldu.

Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..." Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü fast food zinciri krizde! Çalışanlar haklarını İstiyor

Ünlü fast food zinciri krizde! Çalışanlar haklarını İstiyor

Elebaşı Öcalan'dan terör örgütüne mektup! ' Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum'

Elebaşı Öcalan'dan terör örgütüne mektup! ' Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum'

Depremde çocuklarını kaybeden babadan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e tepki: Allah korkusu olan kimse bunu söylemez

Depremde çocuklarını kaybeden babadan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e tepki: Allah korkusu olan kimse bunu söylemez

Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Emekliye 27 bin TL! 'Önemli bir yan gelir' Yüzde 50 artışa dikkat çekti

Emekliye 27 bin TL! 'Önemli bir yan gelir' Yüzde 50 artışa dikkat çekti

Tolga Zengin mekanı birbirine kattı! Yumruk attı, kavga ettiği kişinin kaşını yardı

Tolga Zengin mekanı birbirine kattı! Yumruk attı, kavga ettiği kişinin kaşını yardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.