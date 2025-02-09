O Ses Türkiye hem reytinglerde hem de sosyal medyada zirveyi gördü

TV8'in fenomen şarkı yarışması O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından dün 2025 sezonu ile yeniden ekranlara geldi. Geçen sezonlardan tanıdık isimlerin jüri koltuklarında oturduğu programda bu sene Melike Şahin, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz’la birlikte dördüncü jüri üyesi olarak yer aldı.

Ünlü şarkıcının şıklığı ve tarzı, izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Şahin'in O Ses Türkiye'deki performansı, hem şarkılarıyla hem de jüri üyeleriyle olan uyumuyla dikkatleri üzerine çekti.

Uzun bir aradan sonra izleyiciyle buluşan ve dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekranlara damga vuran O Ses Türkiye, hem reytinglerde hem de sosyal medyada ise zirvede yer aldı.

Programın başladığı andan itibaren sosyal medyada trend topic olan O Ses Türkiye, reyting listesinde AB kategorisinde de birinci oldu.