O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi! Görenler çok şaşırdı

O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan ve Acun Ilıcalı’nın ‘Pavarotti Hasan’ diye hitap ettiği Hasan Doğru, güçlü sesi ve içten tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü kazanmıştı.

Gökhan Özoğuz’un takımında yer alan ve halktan yüzde 62 oranında oy alarak 2014 yılında birinciliği elde eden Hasan Doğru, şimdi ise büyük değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Yaklaşık 9 ayda 40 kilo veren Hasan Doğru, 115 kilodan 75 kiloya kadar indi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını görenler çok şaşırdı.

HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu’da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Orduludur. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

Konservatuvar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından oldu.

Doğru, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Doğru, ilk anda Gökhan Özoğuz'u ve Murat Boz'u döndürürken, şarkısının bitiminde ise Hadise ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Tüm jüriyi döndüren Doğru, Gökhan Özoğuz'un takımını seçti.

Halkın beğenisini alan Doğru, Ocak 2014'te O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.