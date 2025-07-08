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O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi! Görenler çok şaşırdı

O Ses Türkiye'de 2014 yılında şampiyon olarak adını duyuran Hasan Doğru, güçlü sesi ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Hasan Doğru’nun değişimi görenleri şaşırttı. O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı 9 ayda tam 40 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi! Görenler çok şaşırdı
Öznur Yaslı İkier

O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan ve Acun Ilıcalı’nın ‘Pavarotti Hasan’ diye hitap ettiği Hasan Doğru, güçlü sesi ve içten tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü kazanmıştı.

Gökhan Özoğuz’un takımında yer alan ve halktan yüzde 62 oranında oy alarak 2014 yılında birinciliği elde eden Hasan Doğru, şimdi ise büyük değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

O Ses Türkiye nin Pavarotti Hasan ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi! Görenler çok şaşırdı 1

Yaklaşık 9 ayda 40 kilo veren Hasan Doğru, 115 kilodan 75 kiloya kadar indi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını görenler çok şaşırdı.

O Ses Türkiye nin Pavarotti Hasan ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi! Görenler çok şaşırdı 2

HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak, Kozlu’da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Orduludur. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

O Ses Türkiye nin Pavarotti Hasan ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi! Görenler çok şaşırdı 3

Konservatuvar Tiyatro sınavlarını iki kere denedi ancak başarısız oldu. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı opera bölümünün açıldığını duyunca ilk denemesinde kazandı ve opera bölümünün ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından oldu.

O Ses Türkiye nin Pavarotti Hasan ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi! Görenler çok şaşırdı 4

Doğru, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Doğru, ilk anda Gökhan Özoğuz'u ve Murat Boz'u döndürürken, şarkısının bitiminde ise Hadise ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Tüm jüriyi döndüren Doğru, Gökhan Özoğuz'un takımını seçti.

O Ses Türkiye nin Pavarotti Hasan ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi! Görenler çok şaşırdı 5

Halkın beğenisini alan Doğru, Ocak 2014'te O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hasan Doğru
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