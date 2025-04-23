O Ses Türkiye'nin şampiyonu Hasan Doğru son haliyle şaşırttı! 40 kilo verdi, bambaşka biri oldu

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Hasan Doğru güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. O Ses Türkiye'nin 2014 şampiyonu Hasan Doğru hayatına dair detayları sosyal medyadan paylaşıyor.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Hasan Doğru 9 ayda 40 kilo vererek bir haliy değişti. 115 kilodan 75 kiloya kadar düşen şarkıcının yeni görünümüne beğeni yağdı.

Doğada dolaşırken çektiği fotoğrafları paylaşan Hasan Doğru'ya takipçileri, “Resmen başkası olmuşsun”, "Sağlıklı ve iyi görünüyor" yorumları yaptı.

HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987’de Zonguldak, Kozlu’da doğdu. Aslen Ordulu olan sanatçı, lise sonrası Tiyatro Arın adlı grupta sahne aldı ve tiyatro sınavlarına hazırlanarak sanat dünyasına adım attı.

O Ses Türkiye'deki etkileyici sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Doğru, O Ses Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Gökhan Özoğuz'un takımını seçen Doğru, 2014 sezonunun şampiyonu olmayı başardı.