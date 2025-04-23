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O Ses Türkiye'nin şampiyonu Hasan Doğru son haliyle şaşırttı! 40 kilo verdi, bambaşka biri oldu

2014 yılında O Ses Türkiye'nin kazananı olarak hafızalara kazınan ve güçlü sesiyle büyük beğeni toplayan Hasan Doğru son pozlarıyla dikkat çekti. Acun Ilıcalı’nın "Pavarotti Hasan" diyerek seslendiği Doğru değişimiyle şaşırttı.

O Ses Türkiye'nin şampiyonu Hasan Doğru son haliyle şaşırttı! 40 kilo verdi, bambaşka biri oldu
Kubra Akalın

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Hasan Doğru güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. O Ses Türkiye'nin 2014 şampiyonu Hasan Doğru hayatına dair detayları sosyal medyadan paylaşıyor.

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Hasan Doğru 9 ayda 40 kilo vererek bir haliy değişti. 115 kilodan 75 kiloya kadar düşen şarkıcının yeni görünümüne beğeni yağdı.

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Doğada dolaşırken çektiği fotoğrafları paylaşan Hasan Doğru'ya takipçileri, “Resmen başkası olmuşsun”, "Sağlıklı ve iyi görünüyor" yorumları yaptı.

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HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987’de Zonguldak, Kozlu’da doğdu. Aslen Ordulu olan sanatçı, lise sonrası Tiyatro Arın adlı grupta sahne aldı ve tiyatro sınavlarına hazırlanarak sanat dünyasına adım attı.

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O Ses Türkiye'deki etkileyici sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Doğru, O Ses Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Gökhan Özoğuz'un takımını seçen Doğru, 2014 sezonunun şampiyonu olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Hasan Doğru
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