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O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmişti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.02.2025 11:23
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O Ses Türkiye başlayınca eski yarışmada popüler olan isimler gündeme geldi. 2016 yılında *O Ses Türkiye'de Gökhan ve Hakan Özoğuz'un takımında yarışarak birinci olan Emre Sertkaya'nın son hali merak edildi. Paris'te sahne almaya devam eden Sertkaya, değişimiyle dikkat çekti.

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı! Türkiye'yi terk etmişti

MYNET DETAY- O Ses Türkiye'nin 2015 başlayınca yarışmanın eski şampiyonları da merak edildi. Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de 2016 yılında sesiyle büyüleyen Emre Sertkaya, sezonu birinci olarak tamamlamıştı. Emre Sertkaya'nın son hali dikkat çekti.

Sertkaya, yarıştığı dönemde sadece 23 yaşındaydı ve seslendirdiği parçalarla jüri üyelerinin kalbini kazanmıştı. O dönem, İstanbul'da yaşayan genç isim yarışmadan sonra radikal bira karar aldı.

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TÜRKİYE'DEN GİTTİ

O Ses Türkiye sonrası müzik kariyerine başarılı bir şekilde devam eden Emre Sertkaya, Minnet Eylemem şarkısıyla hafızalara kazındı.

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Emre Sertkaya'nın son olarak Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleştiği ortaya çıktı. Şimdilerde Paris'te yaşayan Sertkaya, burada sahne almaya devam ediyor.

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O Ses Türkiye'ye damga vurdu! Meğerse fenomenmiş... O Ses Türkiye'ye damga vurdu! Meğerse fenomenmiş...

Emre Sertkaya’nın zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar da yapıyor. Emre Sertkaya'nın son hali ve değişimi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Emre Sertkaya'nın imajı, saç rengi ve tarzına "Yazık etmişsin kendine", "Bu ne hal şaşırdım", "Baba sana ne olmuş böyle", "Ne yaptın kendine" yorumları yağdı.

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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