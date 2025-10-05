MAGAZİN

Oğlu 11. kattan düşerek ölmüştü! İzzet Altınmeşe'nin son hali ortaya çıktı

Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe, oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe’nin trajik ölümünün ardından gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Oğlu 11. kattan düşerek ölmüştü! İzzet Altınmeşe'nin son hali ortaya çıktı
Kubra Akalın

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe, 2021 yılında 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetmişti.

Psikolojik sorunlar yaşayan ve son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan genç oyuncunun ölümü sonrası usta isim yıkılmıştı. Altınmeşe açıklamasında şunları söylemişti:

Oğlu 11. kattan düşerek ölmüştü! İzzet Altınmeşe nin son hali ortaya çıktı 1

"Çok kullanırız ya 'Sözün bittiği yerdeyim' diye, gerçekten şu an öyleyim. Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz."

Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Son yıllarda hem sahne hem ekrandan uzak olan Altınmeşe'nin son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Oğlu 11. kattan düşerek ölmüştü! İzzet Altınmeşe nin son hali ortaya çıktı 2

Hayranları, İzzet Altınmeşe'nin değişimine şaşırarak "Adam çökmüş", "Yazık yaşlanmış", "Sağlıklı görünüyor iyi olsun da", 'Sokakta görsem tanıyamazdım' yorumlarında bulundu.

