Oğlunun filminde müstehcen sahnelerde oynamıştı! En sevdiği sahneyi açıkladı

Hollywood’un ünlü isimlerinden Elizabeth Hurley, kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Austin Powers”, “Bedazzled”, “Gossip Girl” ve “The Royals” gibi yapımlarla tanınan 60 yaşındaki oyuncu, en sevdiği sahnelerin hangileri olduğunu açıkladı.

Daily Mail’e konuşan Hurley, “Yatakta geçen sahneleri seviyorum. Ayakkabılarımı çıkarıp uzanabiliyorum. Bütün gün yatmak bana özgürlük veriyor, hoşuma gidiyor” dedi.

Ünlü oyuncu, bu açıklamayı yeni programı “The Inheritance” için yaptı. Channel 4’te yayınlanacak olan reality şovda Hurley, tabutun içinde “ölü” rolünü üstlendi. Bu deneyimi “Hiç zorlanmadım. Yatmak bana hep kolay geliyor” sözleriyle anlattı.

Öte yandan Hurley, geçtiğimiz yıl oğlu Damian’ın yönettiği Strictly Confidential filmindeki cesur öpüşme sahnesiyle de gündem olmuştu.