Ogün Sanlısoy'un adı taciz iddialarına karıştı! 'İfşa' açıklaması gecikmedi

Ünlü şarkıcı Ogün Sanlısoy, hakkında çıkan taciz iddialarının gerçek dışı olduğunu söyleyerek, gerekli hukuki süreci başlatacağını duyurdu

Ogün Sanlısoy'un adı taciz iddialarına karıştı! 'İfşa' açıklaması gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Son günlerde sosyal medyada patlak veren ifşa skandalları, sanat dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Birçok ünlü ismin adının karıştığı iddialar arasında, rock müziğin sevilen isimlerinden Ogün Sanlısoy da yer aldı.

Sosyal medyada dolaşan ve kaynağı belirsiz olan iddialar üzerine Sanlısoy, avukatları aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu vurgulanırken, bu türden çirkin iftiraların kendisini derinden üzdüğü belirtildi.

Ogün Sanlısoy un adı taciz iddialarına karıştı! İfşa açıklaması gecikmedi 1

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR

Sanlısoy, özellikle kadın hakları ve hassas konulara duyarlı bir sanatçı olduğunu ve şarkılarında da bu konulara sıklıkla yer verdiğini ifade etti. Bu nedenle, hakkında çıkan bu türden iddiaların kendisi için büyük bir hayal kırıklığı yarattığını sözlerine ekledi. Ünlü şarkıcı, avukatlarıyla görüştükten sonra gerekli hukuki sürecin başlatılması talimatını verdiğini açıkladı.

Ogün Sanlısoy un adı taciz iddialarına karıştı! İfşa açıklaması gecikmedi 2

Sanlısoy, bu türden asılsız iddialarla itibarını zedelemeye çalışan kişilere karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından, Şanlısoy'a destek mesajları yağdı.

