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Öksürük şikayetiyle gitmişti! Kanserle mücadele eden Mustafa Keser'in son durumu belli oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.01.2025 18:37
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Öksürük şikayetiyle hastaneye gittikten sonra kanser olduğunu öğrenen Mustafa Keser, uzun süren bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından ünlü sanatçının son durumu belli oldu.

Öksürük şikayetiyle gitmişti! Kanserle mücadele eden Mustafa Keser'in son durumu belli oldu!

79 yaşındaki sevilen şarkıcı Mustafa Keser, katıldığı bir davette kanser olduğunu açıklamıştı. Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenilmişti.

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Eşi de kanser tedavisi gören Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" demişti.

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SON DURUMU BELLİ OLDU!

Sanatçıya prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından, zorlu bir ameliyat geçirdi. 4,5 saat süren operasyon başarılı geçti. Keser’in durumunun iyi olduğu ve kemoterapiye ihtiyaç duymadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Keser
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