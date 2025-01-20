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Oktay Kaynarca yarışmada Ferdi Tayfur'un şarkısını duyunca duygulandı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.01.2025 08:41
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Kim Milyoner Olmak İster'de 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur anıldı. Ferdi Tayfur sorusunda Oktay Kaynarca'nın gözleri doldu. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Oktay Kaynarca yarışmada Ferdi Tayfur'un şarkısını duyunca duygulandı!

Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur'un sesi stüdyoda yankılandı. Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Tayfur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden olurken; ailede yaşananlar da günlerce gündemde kaldı.

Usta sanatçının ölümünün ardından Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur bir soruyla anıldı.

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Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısının çalmasıyla birlikte stüdyoda Oktay Kaynarca dahil herkes şarkıya eşlik etti. Oktay Kaynarca usta ismin şarkısını duyunca duygulandı ve gözleri doldu.

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"ÇOK KORKTUM"

19 yaşındaki Zehra Şebnem Yülek isimli yarışmacı, Ferdi Tayfur sorusunu 3 saniye kala cevaplayabildi. Yarışmacı soruyu "Şarkı çalmaya başladığında çok korktum çünkü hiçbir fikrim yoktu. Babaannemlerin sayesinde bu soruyu yapıyorum. O yüzden çok minnettarım. Herhalde başka birisi vefat etmemiştir Ocak 2025'te?" sözlerinin ardından 3 saniye kala Ferdi Tayfur diyerek doğru cevapladı.

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