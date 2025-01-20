Oktay Kaynarca yarışmada Ferdi Tayfur'un şarkısını duyunca duygulandı!

Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur'un sesi stüdyoda yankılandı. Arabesk müziğin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Tayfur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden olurken; ailede yaşananlar da günlerce gündemde kaldı.

Usta sanatçının ölümünün ardından Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur bir soruyla anıldı.

Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısının çalmasıyla birlikte stüdyoda Oktay Kaynarca dahil herkes şarkıya eşlik etti. Oktay Kaynarca usta ismin şarkısını duyunca duygulandı ve gözleri doldu.

"ÇOK KORKTUM"

19 yaşındaki Zehra Şebnem Yülek isimli yarışmacı, Ferdi Tayfur sorusunu 3 saniye kala cevaplayabildi. Yarışmacı soruyu "Şarkı çalmaya başladığında çok korktum çünkü hiçbir fikrim yoktu. Babaannemlerin sayesinde bu soruyu yapıyorum. O yüzden çok minnettarım. Herhalde başka birisi vefat etmemiştir Ocak 2025'te?" sözlerinin ardından 3 saniye kala Ferdi Tayfur diyerek doğru cevapladı.