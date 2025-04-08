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Oktay Kaynarca yayınladı! Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ını yine kimse unutmadı

Türk dizi tarihinde efsaneler arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile hafızalara kazınan Oktay Kaynarca bu yıl da geleneği bozmayarak rolünün ölüm yıl dönümünde paylaşım yaptı. Süleyman Çakır X'de en çok konuşulanlar arasına girdi.

Oktay Kaynarca yayınladı! Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ını yine kimse unutmadı
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve günümüzde hala konuşulmaya devam edilen Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı.

Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü. Çakır karakterinin ölümünün ardından 21 yıl geçmesine rağmen sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

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Oktay Kaynarca efsane karakteri için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaynarca; "21. vefat yıldönümünde merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK KONUŞULANLAR LİSTESİNDE!

Sosyal medyada ise Süleyman Çakır X'de en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca Süleyman Çakır kurtlar vadisi
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