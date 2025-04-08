Oktay Kaynarca yayınladı! Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ını yine kimse unutmadı

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve günümüzde hala konuşulmaya devam edilen Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı.

Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü. Çakır karakterinin ölümünün ardından 21 yıl geçmesine rağmen sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Oktay Kaynarca efsane karakteri için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaynarca; "21. vefat yıldönümünde merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı dileklerimle." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada ise Süleyman Çakır X'de en çok konuşulanlar arasına girdi.