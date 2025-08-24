Olivia Atwood'un annesi sözünü sakınmadı: Elbisesini 'uygunsuz' bulup...

34 yaşındaki televizyon yıldızı Olivia Atwood, Instagram hesabında günün kombiniyle birlikte yeni dövmelerini sergileyerek takipçilerine güncelleme yaptı. Ancak annesi Jennifer, kızını alaya alarak “Halka açık bir yerde görünmemelisin” dedi.

Olivia, derin dekolteli çiçek desenli mini bir elbise giyerken kombini diz hizasında uzun çizmelerle tamamladı. Elbisesini gösterdikten sonra ise yeni dövmelerini tanıttı ve şöyle açıkladı:

“Küçük bir kalp tutan hayalet dövmesi yaptırdım. Çünkü içeride ölü olsan bile hâlâ verecek sevgin vardır.”

Ancak bazı takipçileri dövmenin “tampona” benzediğini söyleyince Olivia, “Artık ona baktığımda ben de başka bir şey göremiyorum” dedi. Ayrıca elinin diğer tarafına zincir şeklinde bir parça başlattığını belirtti ve ekledi:

“Annem buraya gelip mutlaka kötü bir yorum yapacak, o yüzden lütfen beni savunun. Sizce bu bir hayalet mi yoksa tampon mu?”

ANNESİ SÖZÜNÜ SAKINMADI

Nitekim annesi Jennifer, yorumlar kısmına şu sözleri yazdı:

“Ne hayalet ne de tampon… Sadece bir başka iğrenç karalama. Elbiseye nereden başlasam… çok dekolte ve çok kısa, halka açık yerde görünmeni tavsiye etmem. Ama sen çok güzelsin ve inanılmaz bir fiziğin var, sanırım bunların da pek önemi yok (biraz da güzel bir şey söyleyeyim dedim).”

Geçtiğimiz yıl Olivia, ailesinin şöhretin zorluklarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.