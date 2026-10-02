Ömür Usta 2. bölüm 2. tanıtım geldi! Bu defa övgü yağdı

Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Ömür Usta pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yi buluşturan Ömür Usta bu hafta 2. bölümüyle ekrana gelecek.

Ömür Usta'nın 2. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Fragmana Ömür Usta'nın oğlu Mete'ye attığı tokat damga vurdu. Yeni dizinin fragmanı sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

YORUM YAĞDI

Ömür Usta için sosyal medyada; 'Ellerin dert görmesin', 'O tokadı hak etti', 'Uzatmadan ne güzel ilerliyor harika dizi', 'Çok şükür 2. bölümde gerçekler ortaya çıktı' gibi yorumlar yapıldı.

**ÖMÜR USTA 2. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

ÖMÜR USTA SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kocası tarafından terk edildikten sonra oto sanayide ustalık yapmaya başlayan Ömür’ün hayattaki tek gayesi, çocuklarına onurlu bir gelecek sunmaktır.

Ömür'ün verdiği bu yaşam mücadelesi, tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kaçma hırsıyla büyük bir sınava dönüşür. Yoksul hayatından utanan ve gösterişli bir ailenin kızı olan İpek’e âşık olan Mete, gerçek kimliğini saklayarak çifte bir hayat yaşamaya başlar. Ömür'ün çocukları için kurduğu güvenli liman sadece Mete'nin yalanlarıyla değil, büyük oğlu Cüneyt'in sürüklendiği karanlık çıkmazlar ve kızı Nazlı'nın tek başına yüzleşmek zorunda kalacağı beklenmedik gerçeklerle de temelinden sarsılacaktır.

Diğer yanda ise, İpek'in güçlü ve varlıklı babası Tunç ile Ömür’ün yıllar sonra sürpriz bir şekilde kesişen yolları, yoksul bir mahalle ile ışıltılı bir dünyanın kaderini birbirine bağlayacaktır. Fakat bu beklenmedik karşılaşma, ailesinin kusursuz imajını ve cemiyet hayatındaki itibarını korumak için her şeyi göze alabilen, hırslı ve kontrolcü Nevra'nın kurduğu düzeni de büyük bir tehditle karşı karşıya bırakacaktır.