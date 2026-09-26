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Ömür Usta'nın Tunç'u Bülent İnal 13 kilo verdi! Nasıl zayıfladı?

NOW’ın 27 Eylül Pazar günü yayınlanmaya başlayacak yeni dizisi “Ömür Usta”da Tunç karakterine hayat veren Bülent İnal resmen eridi. Bülent İnal 13 kiloyu nasıl verdiğini anlattı.

Ömür Usta'nın Tunç'u Bülent İnal 13 kilo verdi! Nasıl zayıfladı?

Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri ile başrolü paylaşacak olan Bülent İnal ekrana Ömür Usta ile dönüyor. 27 Eylül Pazar akşamı NOW ekranlarında boy gösterecek olan İnal bir hayli kilo verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, oyuncu Bülent İnal Etiler'deki bir AVM'den çıkarken görüntülendi.

Ömür Usta nın Tunç u Bülent İnal 13 kilo verdi! Nasıl zayıfladı? 1

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken İnal, formunu nasıl koruduğunu sormak isteyen muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Ömür Usta nın Tunç u Bülent İnal 13 kilo verdi! Nasıl zayıfladı? 2

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Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirten oyuncu, "Evet, düzgün beslenerek sağlıklı bir şekilde 12-13 kilo verdim. Tabii devam ediyorum, biraz daha vereceğim" ifadelerini kullandı.

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Bülent İnal
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