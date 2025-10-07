Önce başrol sonra kadro değişti! Kuruluş Orhan yeni sezon ne zaman başlayacak?

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bu sezon ‘Kuruluş Orhan' olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Burak Özçivit'in bütçede sıkıntı yaşamasıyla kadro değişikliğine gidilen fenomen dizide başrolü Mert Yazıcıoğlu oynayacak.

Bozdağ Film fenomen yapım hakkında yaptığı duyuruda; "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" diyerek yeni sezonda yer alacağını duyurmuştu.

Yeni hikayesi, müthiş dünyası ve kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren Kuruluş Orhan'ın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tüm fenomen dizilerin yeni sezona başlamasıyla birlikte Kuruluş Orhan'ın yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında net bir tarih verilmezken 'yakında' ifadesi kullanıldı. Kuruluş Orhan'ın yine Çarşamba akşamları ekrana geleceği öğrenildi.

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Orhan', başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ve kadrosuna kattığı Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman ve Cihan Ünal gibi isimlerle sezon başlamadan en çok konuşulan dizi oldu.