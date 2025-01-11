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  4. Önce izdihamın içinde kaldı sonra da yaka paça dışarı atıldı! Polisler Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Mustafa Üstündağ’ı tanımadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde şaşırtan anlar

Önce izdihamın içinde kaldı sonra da yaka paça dışarı atıldı! Polisler Kurtlar Vadisi’nin Muro’su Mustafa Üstündağ’ı tanımadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde şaşırtan anlar

11.01.2025 11:48
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 11:48
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Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı 4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı ancak cenaze töreninden görüntüler hâlâ gündemdeki yerini koruyor. İzdihamın yaşandığı cenaze töreninde Mustafa Üstündağ’ın polisler tarafından yaka paça dışarı çıkartılmaya çalıştığı anlar herkesi şaşırttı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Usta sanatçı 4 Ocak Cumartesi de yoğun bir katılımın olduğu cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde usta sanatçının yeğeni ve kızı birbirine girdi. O anlar gündemdeki yerini korurken cenazede şaşırtan bir görüntü daha ortaya çıktı.

FERDİ TAYFUR

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Muro karakteri ile hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ Tayfur'a son görevi için cenaze töreninde yer aldı.

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YAKA PAÇA DIŞARI ATMAK İSTEDİLER

Ünlü oyuncu önce izdihamın arasında kaldı sonra da polisler tarafından tanınmayınca yaka paça dışarı çıkartılmaya çalışıldı. Üstündağ için çevredeki diğer vatandaşlar devreye girdi.

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GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Polis ekipleri de uyarılar üzerine Üstündağ'ı bırakmak zorunda kaldı. Günler sonra ortaya çıkan o anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Üstündağ Ferdi Tayfur
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