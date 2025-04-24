Onun sahneleri mesai saatleri dışında çekildi! Behzat Ç. geri dönüyor! Yeni sezondan ilk görüntüler ortaya çıktı

Türk televizyonlarının kült karakteri Behzat Ç., "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'' 3. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak. Max platformunda yayınlanacak olan Behzat Ç. yine her sahnesiyle olay yaratacak.

Özellikle Erdal Beşikçioğlu’nun artık bir kamu görevlisi sıfatı taşıması, dizinin yeni sezonuna olan ilgiyi artırdı. Savcı Esra karakteriyle bilinen Canan Ergüder de dizinin kadrosuna geri döndü.

Behzat Ç., üçüncü yeni sezonunda hem hikâyesi hem de başrol oyuncusunun güncel kimliğiyle fırtınalar estirecek.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA SETTE!

Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanı seçilmeden önce diziyle anlaşma sağladığı sahnelerinin ise mesai saatleri dışında çekildiği öğrenildi.

'AMİRİM SETE ÇIKTI'

Dizinin yeni sezonu; "Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor!" paylaşımıyla duyurulmuştu.

YORUM YAĞDI

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yeni sezon görüntüleri herkesi heyecanlandırdı ve sosyal medyada; 'heyecanla bekliyoruz', 'amirim çok özledik', 'illa izlensin' gibi yorumlar yapıldı.