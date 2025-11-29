MAGAZİN

Operasyonla evinden alınmıştı! İrem Derici ifade vermek için adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında evinden operasyonla alınan ünlü isimler arasında bulunan İrem Derici'nin uyuşturucu test sonucu negatif çıkmış ancak kanında tıbbi ilaç etken maddesine rastlanmıştı. İrem Derici ifade vermek için adliyeye geldi. Ünlü ismin adliyedeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim Çarşamba günü başlatılan soruşturmada, “Uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 kişi ifadeye çağrıldı.

Şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek saç ve kan örneği verdi.

Yapılan testlerin ardından 19 kişiden 8’inin sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi. Bu isimler arasında yer alan İrem Derici, test sonucunun kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını belirterek savcılığa ifade verdi.

"ÇOK GÜZELİM DİYE DAVA AÇMIŞLAR"

Adliye girişinde açıklama yapan Derici, sürecin rutin bir prosedür olduğunu vurgulayarak, "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" ifadelerini kullandı.

Derici’nin avukatı ise işlemin standart bir uygulama olduğunu, müvekkilinin kollukta verdiği ifadenin savcılıkta tekrar edileceğini söyledi. İrem Derici'nin adliyedeki görüntüleri ve açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

