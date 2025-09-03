MAGAZİN

Öpüşürken yakalanınca tepki çekti! Güzide Duran isyan etti: Boşanmak istiyorum boşanamıyorum

Güzide Duran'ın Fikret Orman ile bir eğlence mekanında öpüşürken yakalanması gündem oldu. Duran'ın bir süredir boşanma sürecinde olması gündeme gelirken Güzide Duran eleştiriler sonrası isyan etti.

Kubra Akalın

Birkaç ay önce Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile ilişki yaşamaya başlayan Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile sancılı bir boşanma süreci geçiriyor.

Güzide Duran'ın yeni ilişkisi, özellikle boşanma davası devam ederken ortaya çıkması nedeniyle eski eşi Adnan Aksoy'un tepkisini çekmişti.

Güzide Duran son olarak da Fikret Orman ile çıktığı tatilde görüntülendi. İkilinin dudak dudağa halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Duran'ın halen boşanma sürecinde olması eleştirilirken Güzide Duran isyan etti.

"Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım, ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum" diyen Güzide Duran şunları söyledi:

"Boşanmak istiyorum boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum."

