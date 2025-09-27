Organize İşler: Karun Hazinesi daha başlamadan projeden ayrıldı! Burcu Özberk yerine bakın kim geldi

“Organize İşler Karun Hazinesi” Ekim ayında sete çıkmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çekeceği dizide şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Dizi için adı geçen ve Ceylan rolü için anlaşmaya varılan Burcu Özberk projeden ayrıldığını duyurdu. Özberk yaptığı açıklamada Erdoğan’ın eski kadroyla yoluna devam etme kararı aldığını açıkladı.

YERİNE BAKIM KİM GETİRİLDİ

Organize İşler serinin “Sazan Sarmalı” bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Asım Noyan’ın partneri Lerzan’a hayat veren Ezgi Mola dizi versiyonu için anlaştı.