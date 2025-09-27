MAGAZİN

Organize İşler: Karun Hazinesi daha başlamadan projeden ayrıldı! Burcu Özberk yerine bakın kim geldi

Birkaç yıl önce planlanan ancak gerçekleştirilemeyen Organize İşler dizisi, Organize İşler: Karun Hazinesi ismiyle Ekim ayında sete çıkacak. Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çekeceği dizide şaşırtan bir gelişme yaşandı. Burcu Özberk proje daha başlamadan ayrıldığını açıkladı. Özberk yerine bakın kim getirildi.

Organize İşler: Karun Hazinesi daha başlamadan projeden ayrıldı! Burcu Özberk yerine bakın kim geldi
Öznur Yaslı İkier

“Organize İşler Karun Hazinesi” Ekim ayında sete çıkmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çekeceği dizide şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Organize İşler: Karun Hazinesi daha başlamadan projeden ayrıldı! Burcu Özberk yerine bakın kim geldi 1

Dizi için adı geçen ve Ceylan rolü için anlaşmaya varılan Burcu Özberk projeden ayrıldığını duyurdu. Özberk yaptığı açıklamada Erdoğan’ın eski kadroyla yoluna devam etme kararı aldığını açıkladı.

Organize İşler: Karun Hazinesi daha başlamadan projeden ayrıldı! Burcu Özberk yerine bakın kim geldi 2

YERİNE BAKIM KİM GETİRİLDİ

Organize İşler serinin “Sazan Sarmalı” bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Asım Noyan’ın partneri Lerzan’a hayat veren Ezgi Mola dizi versiyonu için anlaştı.

