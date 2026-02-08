Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den 'türban' çıkışı!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yaptığı filtrelerle zaman zaman eleştirel yorumlar alan Emre başörtülü pozlarını paylaşarak imalı bir gönderme yaptı.

Sevim Emre "Bir türban bağladım herkes türbanlı oldu" sözleriyle gündeme geldi. Bu sözlerin Hülya Avşar'a gönderme olabileceği konuşuldu.

Avşar rol aldığı dizide başörtülü pozlarıyla dikkat çekmiş ve şunları söylemişti:

"O kadar şık olabiliyor ki, normal günlük hayatında da bunu kullanabilirsin. Başörtüsünü, başını örtmeyen kişilerin de kullandığını görüyoruz. Ben de günlük hayatıma entegre edebilirim, çok şık çünkü.”

SEVİM EMRE'NİN KARİYERİ

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilmiş, ardından oyunculuk kariyerine adım atmıştı. Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, sinema kariyerine geçiş yapmıştı. Emre uzun zamandır ekranlarda değil.

Sevim Emre, 1974 yılından bu yana usta sanatçı Orhan Gencebay ile beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyor.