MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den 'türban' çıkışı!

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre sosyal medyayı aktif kullanıyor. Bir pozunu paylaşan Emre 'türban' çıkışıyla dikkat çekti. Bu sözlerin kime olduğuysa merak edildi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den 'türban' çıkışı!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yaptığı filtrelerle zaman zaman eleştirel yorumlar alan Emre başörtülü pozlarını paylaşarak imalı bir gönderme yaptı.

Sevim Emre "Bir türban bağladım herkes türbanlı oldu" sözleriyle gündeme geldi. Bu sözlerin Hülya Avşar'a gönderme olabileceği konuşuldu.

Avşar rol aldığı dizide başörtülü pozlarıyla dikkat çekmiş ve şunları söylemişti:

Orhan Gencebay ın eşi Sevim Emre den türban çıkışı! 1

"O kadar şık olabiliyor ki, normal günlük hayatında da bunu kullanabilirsin. Başörtüsünü, başını örtmeyen kişilerin de kullandığını görüyoruz. Ben de günlük hayatıma entegre edebilirim, çok şık çünkü.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hülya Avşar'ın başörtüsü yorumu sosyal medyayı ikiye böldü Hülya Avşar'ın başörtüsü yorumu sosyal medyayı ikiye böldü

SEVİM EMRE'NİN KARİYERİ

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilmiş, ardından oyunculuk kariyerine adım atmıştı. Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, sinema kariyerine geçiş yapmıştı. Emre uzun zamandır ekranlarda değil.

Sevim Emre, 1974 yılından bu yana usta sanatçı Orhan Gencebay ile beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."
Bu akşam hangi diziler var?Bu akşam hangi diziler var?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Orhan Gencebay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.