Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre yine filtreyi abarttı! Görenler şaştı kaldı

Orhan Gencebay'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

81 yaşında olan Sevim Emre Instagram'ın sıkı kullanıcılarından. Daha önce "Çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" diyen Sevim Emre tatil pozlarıyla olay oldu.

Sevim Emre filtreyi yine abarttı ve ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyada da Sevim Emre'nin Bodrum pozlarına bir bakan bir daha baktı.

Daha önce de benzer filtre haberleriyle gündeme gelen Sevim Emre sinirlenerek "Bütün boş konuşanlara cevabım: Meyve veren ağaçlar taşlanır. Çünkü biz, kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de başaramadıkları, sevgi dolu gönüllerdeyiz. Gönül dostlarıma, gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum" demişti.