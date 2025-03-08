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  4. Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu!

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.03.2025 17:20
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ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulunan Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın bir hafta arayla yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu!

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Sanfa Fe'deki evlerinde 27 Şubat'ta ölü bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından Hackman ve eşinin ölüm sebebi belli oldu.

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ABD'li yetkililer, Gene Hackman'ın kalp hastalığından, eşinin ise kendisinden yaklaşık bir hafta önce 'hantavirüs' sebebiyle öldüğünü açıkladı. Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, 'Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS)' adı verilen hastalığa yol açıyor. İleri seviye Alzheimer hastası Hackman'ın, eşinden bir hafta sonra, 18 Şubat'ta kalp hastalığına bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

(DHA)

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