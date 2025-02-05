Osman Sonant Türkiye'yi terk etti! "Huzurlu, sakin, keyifli" diyerek yeni yuvasını anlattı

Leyla İle Mecnun, Sıcak Kafa, Türk Malı ve son olarak da Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Osman Sonant gözlerden uzakta bir hayat yaşıyor. Ünlü oyunvu Nişantaşı'nda görüntülendi ve hayatına dair aldığı radikal kararı açıkladı.

Ünlü oyuncu Osman Sonant, 1.5 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrılarak İtalya’ya yerleşti. Nişantaşı’nda görüntülenen Sonant, Türkiye’ye dönmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve İtalya'ya taşınma nedenini ilk kez paylaştı.

NEDEN BAŞKA ÜLKEYE YERLEŞTİ?

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Osman Sonant, "13 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Onların eğitimleri için böyle bir karar aldık" diyerek, taşınma kararını ailevi sebeplerle aldığını belirtti.

Siena'da, huzurlu ve sakin bir bölgede yaşadıklarını ifade eden oyuncu, bu değişikliğin kendileri için olumlu bir adım olduğunu söyledi.



Çocukluğunun Nişantaşı sokaklarında geçtiğini anlatan Osman Sonant, Nişantaşı’na olan özel bağını vurgulayarak, “Yan sokakta doğdum. 10 yaşına kadar her gün bu büfeden arkadaşlarımla gelip, elimizdeki üç kuruş parayla bir şeyler yerdik. Favorim dilli kaşarlıydı” dedi.