Otelde kavga etmişlerdi! Nilperi Şahinkaya'ya küfür eden Burak Deniz hakkında karar

Yeni sezonda “Sahtekârlar” dizisinde avukat Ertan Aydın’a hayat veren Burak Deniz’in hakkında meslektaşı Nilperi Şahinkaya’nın açtığı ve yıllardır devam eden davadan karar çıktı.

Otelde kavga etmişlerdi! Nilperi Şahinkaya'ya küfür eden Burak Deniz hakkında karar
Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın meslektaşı Burak Deniz tarafından hakarete uğradığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan Burak Deniz kavga çıkarmıştı. Davalık olan ikiliden Deniz için karar çıktı.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz’in Adana’da aynı masada bulunan Necmi Deniz’e hitaben aleni ortamda alenen hakaret ve tehdit, Nilperi Şahinkaya’ya hitaben de hakaret suçunu işlediği, ayrıca sanığın Necmi’ye yaralama kastıyla yumruk attığı ancak yumruğun isabet etmediği, böylece basit yaralamaya teşebbüs suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Otelde kavga etmişlerdi! Nilperi Şahinkaya ya küfür eden Burak Deniz hakkında karar 1

Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Nilperi Şahinkaya ve avukatı Nail Gönenli İstanbul’dan görüntülü olarak katıldı.

Otelde kavga etmişlerdi! Nilperi Şahinkaya ya küfür eden Burak Deniz hakkında karar 2

TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; mahkeme hakkında kamu davası açılan Burak Deniz’in üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmamasını dikkate alınarak atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Nilperi Şahinkaya’nın temyize gideceği öğrenildi.

