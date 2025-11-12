MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası... İbrahim Tatlıses dev serveti yeniden gündemde! Mahkemeden flaş karar

Serveti, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses son dönemde oğlu Ahmet ile yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'e vesayet davası açmıştı. Davanın sonuçlandığı yönündeki iddialar yalanlandı, türkücünün mal varlıklarına konulan tedbir kararlarının yürürlükte olduğu ortaya çıktı.

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası... İbrahim Tatlıses dev serveti yeniden gündemde! Mahkemeden flaş karar
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir babası İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Ahmet Tatlıses, yaşanan gerginliklerin ardından babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerej vesayet davası açmıştı.

Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığı yönündeki iddialar üzerine Ahmet Tatlıses'in avukatı konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası... İbrahim Tatlıses dev serveti yeniden gündemde! Mahkemeden flaş karar 1

'TARAFSIZ BİR VASİ ATANSIN'

Avukat, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, davanın henüz devam ettiğini belirterek; İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiğini, savurgan olduğunu, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğunu, genel güvenliği tehlikeye soktuğunu ve bu nedenle vesayet altına alınması gerektiğini, ancak vasi olarak kendisinin değil, tarafsız bir kişinin atanmasını istediğini ifade etti.

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası... İbrahim Tatlıses dev serveti yeniden gündemde! Mahkemeden flaş karar 2

'MAL VARLIĞINA TEDBİR KONDU'

Avukatın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Müvekkil Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında mevcut bulunan vesayet davasının, İbrahim Tatlıses lehine sonuçlandığına dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Dava süreci devam etmekte olup, bu süreçte İbrahim Tatlıses’in şahsına ve şirketlerine ait mal varlıklarına konulmuş tedbir kararları da yürürlüktedir. Yargılamanın bir sonraki duruşması 30 Ocak 2026 tarihindedir.

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası... İbrahim Tatlıses dev serveti yeniden gündemde! Mahkemeden flaş karar 3

Yukarıda izah ettiğimiz ve sayın mahkemenizin re'sen nazara alacağı gerekçelerle kısıtlı adayı İbrahim Tatlıses'in ve şirketlerinin; Akıl zayıflığı ve akıl zayıflığının yanı sıra savurganlığı ve mal varlığı yönetimini kötü yöneterek kendisini ve ailesini yoksulluk tehlikesine düşürmesi; alkol, kumar bağımlılığı ve genel güvenliği tehlikeye sokması sebebiye TMK'nun 405. ve 406. maddeleri uyarınca vesayet altına alınmasına ve mahkemenizin belirleyeceği,kısıtlı adayından maddi menfaat elde etme imkanı olmayacak bir kişinin vasi olarak atanmasına.

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası... İbrahim Tatlıses dev serveti yeniden gündemde! Mahkemeden flaş karar 4

Kısıtlı adayının TMK 406. Maddesi yönünden kısıtlanması, mümkün olmadığı takdirde kısıtlı adayına TMK 429. Maddesi kapsamında yasal danışman atanması hususunda açılan dosyanın tefriki ile, dosyanın yeni esas numarası üzerine kaydedilmesine ve yargılamaya yeni alınacak bu esas numarası üzerinden devamına, işbu dosya kapsamında konulan vesayet tedbir şerhlerinin yeni esas numarası üzerinden devamına karar verilerek tefhimle açık yargılamaya devam olundu.

Oteller, villalar, araç filosu ve daha fazlası... İbrahim Tatlıses dev serveti yeniden gündemde! Mahkemeden flaş karar 5

MAL VARLIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in mal varlığını duyanların ağzı açık kalıyor.

Usta sanatçının; Kuşadası’nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve tam 314 yatak kapasiteli dev Tatlıses Otel’i, İstanbul'da beş kebap salonu, bir uydu kanalı ve D-Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalı bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...Uzak Şehir Şahin öldü mü? Seyircinin konuştuğu sahne...
Ünlü isim itirafıyla gündemde! Burnunda açılan deliği gösterip...Ünlü isim itirafıyla gündemde! Burnunda açılan deliği gösterip...

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.