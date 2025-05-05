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Oteller, villalar, daireler... Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in dev serveti liste liste ortaya çıktı! Haciz iddiası gündeme geldi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in servetiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yıllarca yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Tatlıses'in çok sayıda mülküne borçları nedeniyle getirildiği öne sürüldü. Lüks otellerden villalara uzanan mal varlığı listesi dikkat çekti.

Oteller, villalar, daireler... Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in dev serveti liste liste ortaya çıktı! Haciz iddiası gündeme geldi
Begüm Özkaynak

Ekol TV'nin haberine göre, İbrahim Tatlıses'in milyonlarca liralık servetine borçları nedeniyle haciz kararı getirildiği iddia edildi. Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in Otellerden dairelere, araçlardan arsaya uzanan mal varlığı listesi dikkat çekerken, İmparator İbrahim Tatlıses'in Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olduğu biliniyordu.

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İMPARATOR’UN İSTANBUL’DAKİ YATIRIMLARI

  • 1.5 dönümlük kebap salonu

  • Lüks sitede 3 daire

  • 2 villa

  • TV binası

  • Tatlıses Şirketler Grubu binası

  • Giyim atölyesi ve mağaza

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SERVETİ İSTANBUL İLE SINIRLI DEĞİL

Tatlıses’in yatırımları İstanbul ile de sınırlı değil. Tatlıses’in memleketi Şanlıurfa'da bir daire ile 3 dönümlük arsası, İzmir Narlıdere'de bir daire, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan apartmanı ve bir villası var.

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Denize sıfır konumda 6.5 dönüm üzerine kurulu 26 odalı oteli ve aynı büyüklükteki arsası da servetinin öne çıkan parçaları arasında. Tatlıses’in Kuşadası’nda 8 dönümlük araziye kurulu 6 katlı lüks oteli ve 5 kebap salonu bulunuyor. 1 tekne, 2 sürat motoru, 6 lüks araç ve 20 şirket aracı da sanatçının servet listesinde.

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Anahtar Kelimeler:
Haciz Şarkıcı İbrahim Tatlıses yatırım
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