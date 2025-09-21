MAGAZİN

Oueen Of Tears uyarlaması Aşk ve Gözyaşı reyting karnesi! Kore uyarlaması

Oueen Of Tears uyarlaması Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle sosyal medyada konuşuldu. Peki Aşk ve Gözyaşı'nın reyting karnesi nasıl? İşte ilk bölüm sonuçları...

Aşk ve Gözyaşı dizisi 19 Eylül 2025 Cuma günü ilk bölümüyle ATV'de yayınlandı. Hande Erçel ve Barış Arduç'un yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, Kore yapımı Oueen Of Tears uyarlaması olarak öne çıkıyor.

Hande Erçel'in oyunculuğunun konuşulduğu dizide reyting karnesi de geldi. Aşk Ve Gözyaşı’nın ilk bölüm reytingleri açıklandı. O3 Medya imzalı, Barış Arduç ve Hande Erçel’i buluşturan dizi tüm seyircilerde 2.90 reytingle 8., AB’de 2.92 reytingle 3., ABC1’de 3.33 reytingle 5. oldu.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren iddialı yapımın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor.

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

Selim ve Meyra'nın masal gibi başlayan tutkulu aşkları zamanla mesafeli bir ilişkiye dönüşür. Onlar artık aynı evde yaşayan iki yabancıdırlar. Tam işler kopma noktasına geldiğinde ise hayatın ikisine de bambaşka bir oyunu vardır. Belki de bu, aşklarını kurtarmak için ikinci bir şanstır ve bazı hikayeler yeniden yazıldığında eskisinden de güzel olur.

Anahtar Kelimeler:
Aşk ve Gözyaşı dizisi
