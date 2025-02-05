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  4. Öykü Karayel Umami filminin galasına damga vurdu! Derin yırtmacıyla mest etti

Öykü Karayel Umami filminin galasına damga vurdu! Derin yırtmacıyla mest etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.02.2025 12:54
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Öykü Karayel başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Umami filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni filminin galasına eşi Can Bonomo ile katılan Karayel geceye iddialı tarzıyla damga vurdu.

Öykü Karayel Umami filminin galasına damga vurdu! Derin yırtmacıyla mest etti

Kuzey Güney, Kara Para Aşk, Muhteşem İkili ve Kaderimin Oyunu gibi birçok başarılı projede rol alan ve uzun zamandır da ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Öykü Karayel şimdilerde Umami filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı filmin galasına siyahlar içerisinde katılan Öykü Karayel geceye iddialı stiliyle damga vurdu.

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Derin göğüs dekoltesi ve derin yırtmacı ile adeta bakana bir daha baktıran Öykü Karayel cesur elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Öykü Karayel'e sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel olmuş', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Vizyona girdiği 2021 yılında 4 dalda BAFTA dahil pek çok adaylık elde eden 'Boiling Point' filminden uyarlanan yerli Disney+ yapımı Umami filmi 12 Şubat'ta izleyicisiyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Karayel
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