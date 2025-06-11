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Oytun Erbaş 'Gözünden tanırsın' diyerek Nur Viral'i utandırdı! "Niyetimiz cinsellik konuşmak değil ama..."

Hayatta Her Şey Var programına katılan Oytun Erbaş Nur Viral'i utandırdı. "Cinsellik yapmış erkeği gözünden tanırsın" diyen Erbaş, sözlerine devam edince Viral düzeltme yaptı.

Oytun Erbaş 'Gözünden tanırsın' diyerek Nur Viral'i utandırdı! "Niyetimiz cinsellik konuşmak değil ama..."
Kubra Akalın

Beyaz TV'de Hayatta Her Şey Var programında Nur Viral'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Oytun Erbaş yine ilginç söylemleriyle dikkat çekti. Nur Viral'i açıklamalarıyla bir hayli şaşırtan Erbaş erkeklerin sabah ereksiyonu olmuyorsa sağlıksız olduğunu söyledi.

Cinsellik üzerine çeşitli ifadeler kullanan Erbaş "Cinsellik yaptıkça testestoran artar. Sen bir erkeği gözünden tanırsın cinsellik yapıyor mu yapmıyor mu diye mesela sen tanımıyor musun?" deyince Nur Viral utanarak "Ben nereden bileyim nasıl anlıyorsun?" dedi.

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NUR VİRAL UTANDI, SIKILDI

Oytun Erbaş daha sonra sözlerine devam ederek "Erkeklere karbonhidrat yarıyor; bal yiyeceksin, hemen kas kitlesi yapar. Erkek çayını içecek ondan sonra hamur işini yiyecek işte baklava böreği ondan sonra biliyorsun malum..." dedi.

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O anlar Nur Viral yine utanarak "Allah güç kuvvet versin, konumuz hani çıkıp da buraya cinsellik konuşmak değil niyetimiz ama konuşulmayan bir şeyler var hep üstü
kapanan üstü örtülen bir şeyler var" dedi.

Nur Viral daha sonra ise Erbaş'ın yaptığı cinsellik temalı şakalara da kahkaha atarak tepki verdi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Oytun Erbaş Nur Viral
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