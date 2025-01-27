Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Yakın dostuna böyle veda etti

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak şu sıralar aşk hayatıyla gündemdeydi. Ünlü oyuncunun yakın dostu Onur Keleş hayatını kaybetti.

47 yaşındaki Bülent Şakrak yakın dostunu kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

Şakrak 1 milyona yakın takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dostu Onur Keleş'e veda etti.

Ünlü isim paylaşımında, "Oğlumun, kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun. Nur da uyu aslanım. SENİ ÇOOK SEVİYORUM." ifadelerine yer verdi.

Bülent Şakrak'ın paylaşımına taziye yorumları geldi.