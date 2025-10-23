MAGAZİN

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’na Kadıköy'de motosiklet çarpmıştı! O kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de ailesiyle beraber yürüyüş yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu'na motosiklet çarptı. Kazada Helvacıoğlu yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi. İşte oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yaralandığı kaza anı...

Oyuncu İram Helvacıoğlu'nun Kadıköy'de aşadığı kaza dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Olay, dün 16.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak'ta meydana geldi.

Kaldırımda ailesiyle beraber ailesiyle beraber yürüyen İrem Helvacıoğlu ve ailesine sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet çarptı. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan İrem Helvacıoğlu ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

İrem Helvacıoğlu'na motosikletin çarptığı anlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybederek İrem Helvacıoğlu ve ailesine çarptığı anlar görüntülendi.

"BAŞIMA ALDIĞIM DARBE SONUCU 10-12 DİKİŞ ATILDI"

Sosyal medya hesabından kazaya dair açıklama yapan İrem Helvacıoğlu, "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.

O sırada Sora kucağımdaydı. Onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.

'HUKUKİ SÜRECİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

