MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım adliyede ifade verdi

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden testi pozitif çıkan 8 kişiden biri olan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım adliyede ifade verdi 1

OYUNCU KAAN YILDIRIM'IN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

İfade işleminin ardından gerekli tahlil ve testler için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. 19 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade vermek için bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım adliyede ifade verdi 2

(DHA)

21 Kasım 2025
21 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'
Biletleri 40 dakikada bitmişti! Flaş kararBiletleri 40 dakikada bitmişti! Flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım uyuşturucu Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.