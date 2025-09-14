MAGAZİN

Oyuncu Mahmut Cevher'den korkutan haber! Odasında baygın bulundu, hastaneye kaldırıldı

Sinema ve dizi oyuncusu Mahmut Cevher'den korkutan haber... Odasında baygın halde bulunan ünlü oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Fidan

Rol aldığı film için Çorum'da bulunan oyuncu Mahmut Cevher odasında baygın halde bulundu. Odasında yarı baygın bulunan Mahmut Cevher'in yediği tavuktan zehirlenerek fenalaştığı öğrenildi.

OYUNCUDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bir açıklama yapan Mahmut Cevher; "KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu - Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

