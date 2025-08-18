MAGAZİN

Oyuncu Pınar Altuğ'u kızdıran paylaşım! Ateş püskürdü: "Hukuki işlemleri başlatacağım"

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan hakkında sosyal medyada, trafik kazasında yaşamını yitirdiğine dair asılsız bir iddia ortaya atıldı. Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Böyle bir şeyin yapılmasının nasıl bir eğlencesi olabileceğini ya da ardında nasıl bir fikir yaratabileceğine dair de bir fikrim yok. Ama haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın." dedi.

Recep Demircan

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bir sayfada, oyuncu Pınar Altuğ Atacan'ın trafik kazasında vefat ettiği haberleri paylaşıldı.

"DÜNDEN BERİ ALDIĞIM TELEFONUN HADDİ HESABI YOK"

Sosyal medya hesabından video yayımlayan oyuncu, hukuki sürecini başlatacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Amaçlarının ne olduğunu bilmediğim, akıllarının nasıl çalıştığına asla akıl erdiremediğim bir sayfa; benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair bayağı kurgulu, hikâyeli, güzel bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim... Dünden beri aldığım telefonun haddi hesabı yok.

"HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIM"

Böyle bir şeyin yapılmasının nasıl bir eğlencesi olabileceğini ya da ardında nasıl bir fikir yaratabileceğine dair de bir fikrim yok. Ama haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımızdan hiç endişeleri olmasın. Beni düşünen, merak eden, arayan, soran herkese çok çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Gördüğünüz gibi son derece sağlıklıyım. Ailemle tatil yapmaya devam ediyorum. Çok yakın zamanda da işimin başında olacağım. Görüşmek üzere."

Pınar Altuğ
