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Oyuncu Serhan Onat evlilik yolunda ilk adımı attı!

Oyuncu Serhan Onat, sevgilisi Merve Küsmenoğlu'na evlenme teklifi etti. Sevgilisinden, "evet" yanıtını alan Onat, mutluluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Serhan Onat, evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu, stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu'na evlenme teklifi etti. Onat, sevgilisinden "evet" yanıtını aldı.

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Çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul ’da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı.

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Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

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